Come ogni videogiocatore calcistico ben sa, in ogni edizione di FIFA c'è curiosità per vedere quali valori hanno i giocatori, e chi siano i più forti del gioco, o quantomeno di ciascun campionato topA guidare la classifica del campionato italiano troviamoE il migliore portiere? Quello della Juventus!davanti a Samir Handanovic con 86. Per la Juve,, 86 come l'interista Milan Skriniar.