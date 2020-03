Paulo, a JTV, ha raccontato la prima telefonata con Paratici: "Dov'eri quando hai saputo per la prima volta che la Juve era interessata a te? - la sua risposta - Me lo ricordo come se fosse ieri, ero a casa mia a Palermo, con mamma e il mio procuratore, si parlava molto di quello che poteva succedere, delle squadre che potevo scegliere, gli allenatori così... sapevo che poteva arrivare la chiamata, non rifiutavo né accettavo, non chiudevo porte, dopo pranzo suona il telefono del procuratore e mi dice che tra un'ora il direttore sportivo della Juve ci chiamerà e voleva parlare con me. Ho parlato con Paratici, mi ha detto che voleva fare di tutto per prendermi. Ho abbracciato mia madre e ho detto che non volevo andare da nessun'altra parte. In estate si è concretizzato".