Paulo Dybala con la maglia del Torino? Ma mica una qualsiasi, 'metti la maglia di Jacopo Segre come gesto di cultura e solidarietà'. E' questo l'appello dei tifosi juventini, che su Twitter chiedono all'argentino di rispondere così agli insulti ricevuti dal giocatore del Torino dopo una foto con Dybala post derby. Ricostruiamo: il protagonista dell'episodio è Jacopo Segre, centrocampista classe '97 del Torino cresciuto nel settore giovanile granata. Giampaolo l'ha messo in campo negli ultimi minuti del derby, ma nonostante il pomeriggio storto uno scatto con La Joya ha strappato un sorriso a Jacopo. Il centrocampista ha girato la foto su Whatsapp agli amici, scrivendo a un parente in Argentina che era riuscito a prendere la maglia di Paulo, ma in qualche modo la foto è finita sui social e per Segre è iniziata una serata da incubo.



LE SCUSE - I tifosi del Torino si sono scagliati contro il ragazzo con critiche e insulti per essersi fatto una foto con uno juventino, tanto che il giocatore è stato costretto a scusarsi con un tweet: "Ho commesso l’errore di scattare una foto con la maglia di Dybala, un semplice regalo per un parente argentino. Ho sbagliato e voglio chiedere scusa a tutti i tifosi e a tutto il mondo Toro. Jacopo Segre è granata dentro. E sarà per sempre granata". Insultato in modo vergognoso dai suoi stessi tifosi, il giocatore ha trovato conforto tra gli juventini che su Twitter hanno proposto a Paulo di indossare la numero 6 granata. Sfoglia la gallery per vedere i tweet che propongono l'iniziativa