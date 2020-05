"Grazie amico per la tua umiltà e disponibilità". E' il messaggio che il Papu Gomez ha mandato a Paulo Dybala che ha deciso di mettere all'asta la sua maglia indossata in Juventus-Inter per devolvere il ricavato in beneficenza all'​Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I due sono molto amici e quando possono si incontrano spesso anche fuori dal campo. La maglia che Paulo ha deciso di donare è l'ultima indossata dall'argentino prima dello stop dovuto al coronavirus, in quella partita e La Joya ha segnato il secondo gol nel silenzio dell'Allianz Stadium nella vittoria per 2-0.