Al termine del match contro il Cile, l’attaccante argentino Paulo Dybala ha parlato della sua prova: “Abbiamo chiuso una Copa America così come doveva essere. Abbiamo giocato bene una partita dura e difficile. Tutti abbiamo messo la gamba ed era importante raggiungere il terzo posto. Se mi sono trovato bene con Messi? Sì. Spero anche che Messi si sia sentito a suo agio. E’ questione di allenamento e conoscersi in competizioni come queste. Deluso per l'uscita dal campo? A nessuno piace uscire pecche volevo dare il mio contributo in questa partita difficile”.