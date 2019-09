"Al violino manca una corda perché suoni bene". E' il messaggio chiaro e nemmeno troppo velato di Gustavo Dybala, fratello della Joya, pubblicato su Twitter poco dopo la fine della gara tra Fiorentina e Juventus. Paulo, infatti, è rimasto seduto ancora una volta e per tutti i 90'. In questo caso, però, la scelta è stata condizionata dagli infortuni (tre) più che da una precisa idea tattica di Sarri.



Intanto, però, un altro segnale è arrivato. Con una metafora per cui servono poche interpretazioni.