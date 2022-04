1









Come racconta il Corriere dello Sport, Dybala ha voglia di un gran finale. Per il presente e per il futuro. La clessidra scorre, inesorabile, verso la fine della storia tra Paulo Dybala e la Juve. Mancano ormai 39 giorni alla fine della stagione e restano sette partite, otto in caso di finale di coppa Italia, prima dell’addio ma la Joya non molla. Il domani è ancora tutto da scrivere e passa anche da questa ultima porzione di vita juventina.