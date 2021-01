8









Sospiro di sollievo per la Juventus. Paulo Dybala salterà la partita di domenica sera contro l'Inter ma l'infortunio dell'argentino è meno grave del previsto. A riportarlo è la Juventus, che attraverso un comunicato ufficiale fa sapere che: "Questa mattina Paulo Dybala è stato sottoposto presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 gg".



LE PARTITE CHE SALTA - L'attaccante salterà così sicuramente le prossime sfide di Coppa Italia contro il Genoa e - come detto - quella di domenica con l'Inter, oltre alla Supercoppa col Napoli e le gare di campionato contro Bologna e Sampodoria. Pirlo lo riavrà per la partita di Serie A contro la squadra di Gattuso in programma il 13 febbraio. Se Dybala dovesse anticipare il rientro, potrebbe rientrare tra i convocati, magari per in panchina, per la gara della settimana precedente contro la Roma, il 6 febbraio.



GLI ALTRI - Migliori le condizioni di McKennie e Chiesa, gli altri due giocatori che si erano infortunati nella gara di ieri col Sassuolo: "Gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno".