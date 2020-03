Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani sono i tre giocatori della Juventus positivi al coronavirus. Per loro, il trattamento prevede un ulteriore tampone per definirne la guarigione: settimana prossima si sottoporranno al nuovo test. La Joya, insieme alla compagna Oriana Sabatini, sono stati gli ultimi a risultare positivi al COVID-19, mentre il difensore e il centrocampista hanno già scollinato il periodo medio della durata del virus per quanto riguarda gli asintomatici. Settimana prossima capiranno se risulteranno negativi.