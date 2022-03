Dopo la rottura definitiva di oggi, l'Inter accelera per portare Dybala in nerazzurro. A raccontare le ultime è calciomercato.com:



"Intanto Marotta si è posizionato, ha chiamato Dybala e ne ha registrato l’apertura. L’argentino ama l’Italia e gli farebbe anche piacere restare, di sicuro non si sentirebbe un traditore accettando l’Inter, dato che a suo modo di vedere lo stanno quasi cacciando via dalla Juventus, decidendo di non rinnovargli il contratto. Nei prossimi giorni il discorso dovrebbe entrare nel vivo con altri contatti, questa volta faccia a faccia".