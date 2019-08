Lo scambio con Romeluè entrato nel vivo in queste ultime ore, in cui Pauloè rientrato a Torino dalle vacanze per definire il proprio futuro, alla Juventus o al Manchester United, che sta provando il tutto per tutto per convincerlo a volare in Inghilterra. L'accordo con il centravanti belga è già stato trovato, come vi abbiamo raccontato su ilBiancoNero.com , ma la Joya ancora deve convincersi al trasferimento e potrebbe bloccare l'affare, per diversi motivi.- Come scrive l'Indipendent dall'Inghilterra, infatti,e sulla possibile rinascita di un club che, al momento, è una spanna più indietro rispetto alla Juventus. E, per altro, non prenderà parte alla prossima edizione di Champions League, dopo aver chiuso la Premier League appena al sesto posto nella scorsa stagione.L'offerta dei Red Devils, poi, al momento non sembra andare oltre gli 8.5 milioni di euro a stagione, mentre, senza essere sottoposto al taglio del 25% per la mancata qualificazione in Champions. Insomma, la distanza economica, anche ammesso che si trovino le motivazioni del campo, resta da definire.Non bastasse,per dare il via libera al suo trasferimento in Inghilterra, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Insomma, da casa Dybala arriva un muro contro muro alla Juventus. L'argentino, come riportato nella serata di ieri su ilBiancoNero.com , non ha intenzione di tornare in campo prima del prossimo 5 agosto, data della sua convocazione ufficiale. La trattativa per lo scambio con Lukaku prosegue, ma l'idea di Dybala è ben chiara.