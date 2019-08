Non è finita tra il Manchester United e Paulo Dybala. Certo, la trattativa non è semplice anche perché la pazienza del Manchester United sta per terminare. L'argentino è tornato alla Continasa dove ha incassato l'abbraccio dei tifosi bianconeri ma per restare alla Juve questo non basta. Calciomercato.com conferma che Paulo è sul mercato, la Juve ascolta le offerte e spera ancora che l'argentino dica di si al Manchester United per chiudere lo scambio con Romelu Lukaku. Il belga ha già detto di sì alla Vecchia Signora, così come Mandzukic, pure lui incluso nel maxi-scambio imbastito da Paratici ed i Red Devils. Neanche Maurizio Sarri ha dato una sponda a Dybala. Il tanto atteso colloquio con l'argentino non c'è stato. Solo due chiacchiere durante l'allenamento e niente più.



PARATICI A LONDRA - Intanto Paratici tiene vivi i rapporto con lo United a Londra, negli uffici dei Red Devils. Stando a quanto trapela dall’entourage del giocatore, la trattativa non è ancora saltata. Anzi. L’accordo tra Juve e United c’è, Lukaku e Manduzkic hanno detto sì, anche l’ingaggio non di Dybala non è più un problema. Resta però il nodo delle commissioni chieste da Jorge Antun a nome di Dybala e di tutta la famiglia: 15 milioni, cifra che lo United non ha intenzione di pagare. Per questo, come appreso da Ilbianconero.com, gli inglesi avrebbero chiesto alla Juve di aiutare a pagare questa cifra in modo da poter chiudere l'affare. Il tempo scorre e tra pochi giorni (giovedì) si chiude il mercato di Premier. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto di Paratici con Antun e gli emissari dello United. A questo punto il clan Dybala attende una chiamata nella notte o di prima mattina per tornare a capire se poter arrivare a una cessione per tempo. In tutto questo c'è stato pure un contatto tra il PSG, nella persona di Leonardo, e lo stesso Dybala. Il PSG cerca l'erede di Neymar e Paulo è nella lista. Con la certezza che con lo United non è ancora finita.