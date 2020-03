La notizia della positività di Paulo, così com'è partita, è stata subito smentita, sia dalla Juventus sia dal giocatore. Questo però, non esclude che anche la Joya debba passare il suo periodo di isolamento, come è accaduto agli altri 120 colleghi del mondo Juve, dopo l'annuncio della positività di Daniele, tutta vera in questo caso. Così, con le fake news ormai alle spalle, Dybala si è dilettato ai fornelli con la sua compagna, Oriana Sabatini.Il menù della serata, intuendo dal video postato dallo stesso giocatore su Instagram, potrebbe comprendere degli gnocchi di pasta ripieni, che assomigliano ai ravioli orientali, ma sui quali non si può assolutamente scommettere. "​Costumbres Argentinas" scrive Dybala, anche se la tentazione di buttare la quarantena sul cibo, non sia solo una peculiarità argentina.