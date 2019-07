"Paulo non si tocca". E' questo il commento più presente in queste ore sui canali social della Juventus che, specialmente su Twitter, stanno assistendo ad un'ondata di commenti di tifosi insoddisfatti per il possibile scambio di mercato tra l'attaccante argentino e Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United.Il trend di insoddisfazione dei tifosi bianconeri era già palpabile da qualche giorno. La scorsa settimana su Ilbianconero.com , abbiamo lanciato un sondaggio sullo scambio a cui hanno risposto migliaia di utenti. La maggior parte di loro non vuole lo scambio con Lukaku, neanche con un conguaglio economico in favore del club bianconero. E in queste ore i tifosi stanno facendo di tutto per blindare Dybala che però sembra sempre più lontano dalla Juve.