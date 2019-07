Your browser does not support iframes.

Apertura coi fuochi d'artificio per il Corriere dello Sport. 'Dybala-Lukaku, si fa lo scambio', il titolo del quotidiano. Che sottolinea: "Juve e Manchester United a un passo dalla chiusura. Pressing di Paratici per convincere l'argentino. L'Inter spiazzata vira su Cavani e offre 15 milioni per Dzeko. Higuain si avvicina alla Roma mentre il Napoli prepara l'offerta per Icardi".



Su Tuttosport, per Lukaku è invece "La resa dei Conti".



