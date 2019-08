Mentre Paulo Dybala attende di avere novità da Londra e pensa, isolato nella sua casa di Torino, a quello che potrebbe essere il suo futuro al Manchester United, Beppe Marotta osserva da Milano gli sviluppi della trattattiva tra Juve e i Red Devils. Ieri sera erano filtrate notizie, poi smentite, di un rilancio dell'Inter per l'attaccante del Manchester United, vero sogno di mercato di Antonio Conte per rafforzare l'attacco dei nerazzurri. Ora in pole c'è la Juve ma i nerazzurri sperano che alla fine Dybala dica di no, facendo saltare il maxi-scambio. A quel punto sì che i nerazzurri avrebbero in mano il pallino del gioco e potrebbero davvero fare un rilancio per Lukaku che ad Old Trafford è comunque un separato in casa.



NODO ICARDI - In tutto questo, però, Marotta resterebbe ancora con il problema Icardi in casa, pronto a deflagrare da un momento all'altro durante la stagione. Mauro insiste per restare in nerazzurro, l'unica opzione che potrebbe fargli cambiare idea è proprio la Juve che però non ha intenzione di acquistare l'argentino per più di 40 milioni, visto l'andazzo. Per questo, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda lo scambio con Dybala negli ultimi giorni di mercato. Uno scambio che risolverebbe un problema ad entrambe le società ma del quale al momento nessuno dei due club è tornato a parlare. La priorità, per Inter e Juve, resta Lukaku. Con Marotta che guarda da lontano sperano che lo scambio con Dybala salti.