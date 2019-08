La trattativa per il contratto tra United e Dybala era già di per sé complicata, ma ora la Juventus comincia ad essere pessimista. Come vi avevamo già riportato, secondo il giornale inglese Mirror, il Manchester United non riesce a sbloccare l'accordo con Dybala per problemi legali che lo stesso giocatore avrebbe con la sua ormai ex agenzia d'immagine, la Star Image. Oltre a questi problemi, si sono aggiunti i tentennamenti dello stesso giocatore, così, come ultim'ora di serata riportata da Sky Sport UK, la squadra di Solskjaer avrebbe deciso per abbandonare del tutto la strada per la Joya.