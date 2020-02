È stato uno dei giocatori più positivi nella sconfitta della Juventus contro il Lione in Champions League. Paulo Dybala ha tentato di tenere a galla la barca, ci ha provato fino alla fine con strappi palla al piede e giocate delle sue, procurandosi all’89’ una strattonata in area di rigore, non giudicata sufficiente dall’arbitro per assegnate il penalty. La Joya si sta dimostrando l’uomo in più della Juventus insieme a Cristiano Ronaldo e ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi in vista della partita di ritorno allo Stadium tramite un post su Instagram: “Rialzarsi insieme. Lottare fino alla fine per ribaltare il risultato”.