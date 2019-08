Dybala? Al momento non sembrerebbe sul mercato. L'argentino non è infatti nel mirino di club esteri o italiani, a raccontarlo è Sky Sport attraverso il giornalista Gianluca Di Marzio: potrebbe cambiare qualcosa l'interessamento del Bayern Monaco su Coutinho, con una formula che si avvicinerebbe all'affare James Rodriguez chiuso con il Real appena due anni fa. Il Psg, comunque, non ha in programma di affondare per il numero dieci bianconero, dunque al momento lontano dai riflettori del calciomercato. E con Higuain e Mandzukic molto più vicini alla cessione di quanto appare, a ora, Paulo Dybala.