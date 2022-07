Nonostante le dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta qualche giorno fa sulla smentita dell'interesse per Paulo Dybala, l'attaccante argentino sembra prossimo a vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri sembrano infatti essere quelli più affiatati in questa lotta ma non è da escludere che possano accadere dei colpi di scena da qui in avanti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, il Manchester United avrebbe serie intenzioni nel portare la Joya dalle parti di Old Trafford e molto probabilmente presenterà un'offerta all'entourage del giocatore.