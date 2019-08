Indizi social. Come ce ne sono stati tanti in settimana. Stavolta il protagonista è Paulo, con un like malandrino che fa sognare la dirigenza della Juve e preoccupare i tifosi che lo vogliono ancora in bianconero. Un 'mi piace' apparso su Instagram, rivolto all'amico e compagno di Nazionale Marcos Rojo. Ecco, dove gioca il difensore? Al Manchester United. La notizia, ripresa da Metro Sport, prosegue con un'ulteriore conferma del fatto che tra le due squadre ci sia un vero accordo per lo scambio tra Paulo e Romelu Lukaku. Tocca alla Joya decidere: se dovesse aprire al Manchester (e quindi abbassare le pretese), l'affare si chiude.