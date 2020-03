Leonardo chiama la Juventus per Paulo Dybala. Secondo quanto riporta Goal.com ci sono stati dei contatti tra il dirigente brasiliano e la dirigenza della Juventus per l'attaccante argentino che va in scadenza a giugno 2022. La Joya però non è più sul mercato. Mesi fa i bianconeri hanno iniziato le trattative per il rinnovo di contratto del calciatore che al momento guadagna sette milioni di euro più bonus e che, in caso di firma su un nuovo accordo con la Juve, guadagnerebbe oltre 10 milioni di euro.