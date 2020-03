di Lorenzo Bettoni

"Paulo Dybala ha già un accordo con il Real Madrid". La voce è partita dalla Spagna nel tardo pomeriggio. Secondo Diario Gol, l'attaccante argentino vorrebbe andarsene da Torino dove vive all'ombra di Cristiano Ronaldo e avrebbe già detto si ad un'offerta da 10 milioni all'anno netti avanzata da Florentino Perez, attirato dall'idea di ingaggiare lo juventino anche per la sua rivalità con Leo Messi. La Joya è voluto restare alla Juve la scorsa estate dicendo di no sia al Manchester United che al Tottenham e dimostrando tutto il suo attaccamento ai colori bianconeri. Anche per questo i rumours dalla Spagna stridono con quanto sta avvenendo attualmente in casa Juve, senza considerare che al momento Paulo ha altri problemi a cui pensare.



RINNOVO - Non è un segreto, però, che Dybala voglia un rinnovo di contratto con la Juventus. Il suo attuale accordo con i bianconeri scade nel 2022 e già negli scorsi mesi ci sono stati i primi contatti tra Fabio Paratici e l'entourage del calciatore, in primis il "nuovo" agente Jorge Antun, per gettare le basi per un prolungamento con adeguamento dell'attuale ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione. Le richieste dell'argentino sono quelle di uno stipendio a doppia cifra, da 10 milioni in su, cifra alla quale la Juve può arrivare, al netto delle recenti vicissitudini economiche che però hanno colpito tutte le squadre del pianeta, di certo tutte quelle europee dove Dybala sarebbe certamente il benvenuto. SUPER STAGIONE - Se da un lato i tifosi della Juve sono esaltati per la forma dell'argentino, finalmente tornato al centro del progetto Juve con Maurizio Sarri al timone, dall'altro cresce comunque la preoccupazione per il futuro di Dybala, di fatto scaricato dalla Juve in estate e ora più che mai fondamentale. Il "salto" di Paulo è stato notato in tutto il mondo, di certo anche a Madrid, così come in Inghilterra e in Francia dove Leonardo, ds del PSG ha un debole per lui. Ora che l'attaccante bianconero è tornato ai suoi standard arriveranno anche le richieste dei top club, magari anche quella dello stesso Real Madrid che tuttavia non ha ancora strappato un accordo né con il calciatore né con la Juventus. I bianconeri però non hanno tempo da perdere. Dybala è tornato sulla copertina del calcio europeo, urge il rinnovo per mettere a tacere tutte le voci e legare ancor di più Paulo alla Juve.



@lorebetto