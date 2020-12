Su Sky Sport il punto della situazione di Paulo Dybala. Si sta continuando a trattare il rinnovo di contratto con la Juventus, ma le firme sono ancora lontane. Dybala fa parte del progetto, ma non è ad oggi un top europeo e per il momento non si possono soddisfare le pretese della Joya. Ma va sistemata questa situazione quanto prima: nelle prossime settimane, tutt'al più mesi, bisogna risolvere la questione perché o si tiene Dybala o si monetizza profumatamente con la cessione. Ma in ogni caso, è bene non arrivare a fine stagione ancora in bilico.