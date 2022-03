Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dell'ipotesi Inter per il futuro di Dybala: "L’Inter è molto fredda sull’opzione Dybala, vuole capire come gestire gli attaccanti. Non c’è mai stato un contatto. Dopo la rottura Marotta non ha contattato il procuratore di Dybala. Arrivano indicazioni fredde. Oggi l’Inter ha deciso di non fare il passo avanti".