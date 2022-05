Paulo Dybala la prossima stagione non sarà un giocatore della Juventus. Si è deciso negli scorsi mesi di non rinnovare il contratto al numero 10 argentino che quindi lascerà la Vecchia Signora a zero in estate. Nell'ultima settimana si è addirittura detto che avesse raggiunto l'accordo per trasferirsi all'Inter a partire dalla prossima stagione. Una scelta che farebbe male a tutti i tifosi bianconeri e che chiaramente farebbe esultare i nerazzurri. La classe della Joya è sotto gli occhi di tutti.



FUTURO - Gli infortuni pesano e purtroppo sono molti, ma Dybala ha dimostrato, ancora una volta, di essere fondamentale per la Juve. Nell'ennesima serata opaca, contro il Genoa. Il numero 10 fa tutto ciò che un numero 10 deve fare: guida la squadra, è un leader, indossa la fascia da capitano e soprattutto segna. Con il suo destro dal limite calcia dove Sirigu non può arrivare e regala il vantaggio alla sua squadra, poco dopo lascia partire il suo mancino e colpisce in pieno il palo. I tifosi ancora si interrogano su come sia possibile che la Juventus lasci andare così il suo numero 10 e si augurano che la Joya non li tradisca scegliendo di accettare la corte di Beppe Marotta e l'Inter, anche se quel sorriso alle tifose che gli chiedono "perchè l'Inter" spaventa.



UNO DEI MIGLIORI - Nel frattempo però l'argentino raggiunge un altro record e scala la classifica all time dei migliori marcatori della Juventus. Ha eguagliato niente meno che Roberto Baggio. La Joya ed il divin codino sono ora fermi a 115 reti in tutte le competizioni. Un record che fa riflettere su quanto negli anni il numero 21, divenuto poi numero 10 sia stato importante, dando sempre il suo aiuto. Chissà se sarà un rimpianto quello della cessione a zero della Joya.