Il Real Madrid è alla continua ricerca del rinnovamento per completare il restyling del proprio parco attaccanti e aprire un nuovo ciclo. Anche perché giocatori come Eden Hazard non stanno fornendo il contributo auspicato. E quale profilo migliore di Paulo Dybala in questo senso? Difatti sui media spagnoli serpeggia il sentore che il club madrileno stia seriamente pensando a un'offerta per la Joya, alle prese con un rebus riguardante il rinnovo contrattuale con la Juventus. Secondo todofichajes.com il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto Isco, accostato alla Juve innumerevoli volte.