In casa Juve continua a fare rumore la situazione legata al futuro di Paulo Dybala che, ormai è certo essere lontano da Torino. Sull'argentino la concorrenza è agguerrita, specie con il cartellino del giocatore che andrà in scadenza a giugno e che di conseguenza, consetirà a chiunque vorrà investire sulla Joya di poterlo prendere a costo zero. Al momento, la destinazione più plausibile sembra essere l'Inter di Simone Inzaghi, specie dopo le voci delle ultime ore che lo vedrebbero già in nerazzurro.- Destinazione che manderebbe su tutte le furie i tifosi juventini, i quali accetterebbero tutto pur di non vederlo allenarsi alla Pinetina. C'è chi ha provato anche a convincerlo di persona e il riferimento va ad un gruppo di tifose bianconere che all'uscita dal quartier generale della Continassa hanno intercettato Paulo all'interno della sua macchina, come si può vedere attraverso un video che sta circolando in queste ore sui social. La richiesta è la seguente e viene ribadita a chiare lettere: 'Non andare all'Inter. Perchè li?'. Non commenta il numero 10 bianconero che, si lascia scappare un sorriso sarcastico andando via.