C'è apprensione in casa Roma per quelle che sono le condizioni di Paulo Dybala, infortunatosi nella sfida di ieri contro la Fiorentina e che potrebbe restare fuori per almeno un paio di settimane. Come riportato da Sky Sport infatti, non dovrebbe essere a rischio la sua presenza contro la Juve nella sfida in programma il 30 dicembre prossimo all'Allianz Stadium.