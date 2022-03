Quali squadre sono su Dybala? Con il contratto in scadenza, Paulo può accordarsi - anche adesso - con una nuova squadra, pronta ad accoglierlo con una buona proposta economica. Dybala aspetta e intanto comincerà anche a guardarsi intorno: per La Gazzetta dello Sport, c'è l’Inter ma non solo. Occhio soprattutto sull’Atletico, che ha nell’allenatore Simeone e nel direttore sportivo Berta - per la Rosea, ha avuto già qualche contatto con il clan Dybala - due grandi ammiratori della Joya. Alla finestra ci sono anche Barcellona e Tottenham, ma altre inglesi con il City di Guardiola in pole position.