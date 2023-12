Il sorriso, ormai una costante dopo partite vinte, sembra essere la risposta tangibile: Pauloaccelera verso la, con l'obiettivo di essere titolare nel "suo" Stadium. Ha gestito con attenzione il fastidio muscolare in vista della serata a lui particolarmente cara.non ha ancora preso una decisione definitiva e come sempre si consulterà con il suo pupillo prima di comunicare la formazione alla squadra.Ma i segnali finora sono positivi: la lesione contro la Fiorentina era di lieve entità. La sospensione agonistica di venti giorni, indicata dalla prognosi dei medici della Roma, è stata sufficiente per il recupero. Dybala non ha novanta minuti nelle gambe, a causa di una condizione atletica approssimativa, ma potrebbe giocare almeno un'ora, sperando di lasciare il segno come fece un anno e mezzo fa in una partita apparentemente insignificante: il suo assist per l'1-1 di Abraham fu determinante per evitare la solita sconfitta a Torino. Se, magari dopo aver parlato con Mourinho, non dovesse partire dall'inizio, ma entrare in corsa, poco male:. Ha voglia, e forse anche bisogno, di ritrovare continuità e giocate, e di mettere a tacere alcune voci sulle sue condizioni fisiche. Nel 2023 ha saltato circa un terzo delle partite della Roma, ma spesso è stato costretto a fermarsi per colpi troppo duri.Dybala si è preparato a lungo per la sfida del: ha lavorato ogni giorno, compresi quelli di festa, tra Trigoria e la palestra di casa. È stato sottoposto a due risonanze nelle scorse settimane, che hanno confermato che sta bene e il problema muscolare è alle spalle; ora è solo una questione di continuità. In questo periodo, è il ritratto della felicità e in Argentina si mormora di dolci novità in arrivo, oltre alle nozze programmate per l'estate. Paulo e Oriana non confermano né smentiscono, concentrati sui rispettivi lavori: lei nel mondo della musica tra Argentina e Stati Uniti, lui desideroso di tornare ad essere protagonista quanto prima. Il piano messo a punto con il suo staff per giocare contro laè la prova di ciò. Tornare a Torino, dove ha vissuto sette anni fondamentali, è un affare di calcio e cuore per Dybala. Non dimentica i momenti belli e i trofei conquistati in bianconero, le amicizie famose e non, e la città che lo ha coccolato quando sentiva la nostalgia dell'Argentina.