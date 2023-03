Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione. Ne parla Tuttosport nell'edizione odierna. L'ex giocatore della Juventus ha infatti una clausola che li permetterebbe di salutare i giallorossi per una cifra intorno ai 20 milioni. In più, se Mourinho dovesse non essere più l'allenatore, aumenterebbero le chance di vedere l'argentino lontano da Roma. Un club che si sta facendo nuovamente avanti è l'Inter, che già l'estate scorsa era stata vicino ad ingaggiarlo.