Presente in Gran Bretagna in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone, il difensore del Chelsea Thiago Silva è stato intercettato da Sky Sport e ha avuto modo di commentare anche le voci che vorrebbero la sua squadra interessata a Paulo, avvistato negli scorsi giorni a Londra: "Ci sono delle notizie che forse Dybala viene al, gliel'ho chiesto, ma non vuole dirmelo. Se mi piacerebbe? Certo, è un fuoriclasse. Aiuterebbe tantissimo se arriva".