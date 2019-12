"Date un titolo a questa foto". E che foto. Dybala, Higuain e Cristiano, tutti insieme e schierati in vista di Juve-Udinese. Un esperimento piuttosto riuscito, quello di lanciare il tridente dal primo minuto. In una gara che è stata sbloccata e chiusa in 45 minuti, anche grazie allo strepitoso momento di forma che il trio sta vivendo. Mancava solo Cristiano, e alla fine è arrivato. E il titolo? E' quello che mancava, ed è quello che può essere. Non solo in campo: ora ci si diverte pure sui social.