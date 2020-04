Ecco le prime pagine dei giornali sportivi in edicola. "Dybala, la verità" titola il piemontese Tuttosport, con un approfondimento dedicato al calciatore argentino della Juventus finito al centro della bufera per la recidiva positività al coronavirus, tra smentite e voci che lo vedono ancora contagiato dopo il quarto presunto tampone. Prima pagina de Il Corriere dello sport, invece, dedicata al Ministro dello Sport, "Spadafora divide il governo", in merito alle dichiarazioni di ieri sulla possibile cancellazione del campionato di calcio. C'è invece Philippe Coutinho sulla prima pagina dello spagnolo Mundo Deportivo, al centro di continue voci di mercato, mentre As dedica la copertina al dibattito sulla ripresa del calcio in Spagna.