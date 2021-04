Paulo Dybala, in una recente live su Twitch, ha parlato di quei giorni in vacanza con Pogba: "Sono molto appassionato de “Il Gladiatore” e di tutto quello che concerne il film. Giocammo una finale a Doha contro il Milan. Arrivammo ai rigori e io sbagliai il rigore decisivo e perdemmo. Poi avevamo 4 giorni di vacanza e li passammo insieme: fu la peggiore vacanza della mia vita perchè pensavo sempre al rigore. I gladiatori andavano in battaglia sempre con una maschera e anche io volevo farlo per riscattarmi dal rigore sbagliato. Allora al primo gol che feci, contro l’Atalanta, volli festeggiare mimando la maschera".