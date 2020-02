Giocherà come Leo Messi. Che è una bella analogia, ma finisce tutto lì. Paulo Dybala 'cambia' per Cristiano Ronaldo: la Joya ormai ha preso per mano questa squadra, anche a Ferrara ha dimostrato di essere l'elemento dello scacchiere bianconero che riesce solidamente e continuamente a scardinare le difese avversarie. "Dybala può fare il falso nove, il problema non è lui ma i centrocampisti, che devono inserirsi con continuità per riempire l’area", aveva detto Sarri all'inizio della sua avventura bianconera. Ecco, ora Ramsey e compagni stanno eseguendo.



CENTRAVANTI - Giusto in tempo per perfezionare questo ruolo da centravanti atipico, con la libertà assoluta che Sarri non avrebbe dato a nessun altro attaccante mai allenato. L'ha detto lui, Paulo approfitta e attinge a piene mani dall'alto di una sicurezza ormai sbandierata dal suo modo di giocare. Da destra al centro, ultimo passaggio e gol con discreta frequenza: proprio alla Leo.