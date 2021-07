Chi è vicino aracconta di un Paulo carico a mille per la nuova stagione. La Joya è in forma, convinto di prendersi la Juve sulle spalle per riportarla in alto. L'argentino si è messo alle spalle l'ultima stagione negativa e durante le vacanze ha lavorato a testa bassa per farsi trovare in forma al ritorno alla Continassa. Tra fine giugno e inizio luglio infatti si è allenato al Foot Doctor Sports di Miami, un'accademia nella quale un team specializzato di preparatori e analisti svolge un lavoro specifico con atleti di diversi sport: dal basket al football americano, passando per il calcio.