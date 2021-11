Quest'oggi la stampa argentina ha analizzato la partita di Paulocontro l', in cui l'attaccante dellaè partito da titolare per poi lasciare il campo all'intervallo a causa di un sovraccarico muscolare al polpaccio, che comunque non dovrebbe destare preoccupazione. Il classe 1993 ha servito un assist a Di Maria per il gol decisivo, ma nonostante ciò non è riuscito a convincere i giornali. Il quotidiano Olè scrive: "La partita di Dybala: sostituto di Messi, assist per il gol e infortunio. La Joya aveva una grande opportunità, ma non è riuscita a sfruttare nel migliore dei modi la chance offertagli dall'assenza di". E ancora: "Non è stata certo la sua miglior notte".