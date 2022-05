L'Inter resta in vantaggio, ma la Roma non molla Paulo Dybala. E cerca il sorpasso. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, in queste ore l'entourage dell'argentino potrebbe incontrare la dirigenza giallorossa. Mourinho gradirebbe e non poco il suo arrivo, trovandolo estremamente compatibile con Abraham. Ma da parte del club fresco vincitore della Conference League serve uno sforzo: senza la Champions, per convincere Dybala è necessaria un'offerta economica superiore a quella dell'Inter.