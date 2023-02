L'edizione odierna de Il Corriere di Torino ha fatto il punto sul caso che riguarda Paulo. L'argentino è stato ascoltato a Roma e Si è tornati in particolar modo a parlare della seconda manovra. Quella per posticipare il pagamento di 3 milioni e 700 mila euro, che sarebbe stata saldata in due tranche se la Joya fosse rimasta a Torino. Dopo il suo addio, l’avvocato aveva chiesto un risarcimento di 3 milioni, poi saldato e inserito alla voce fondi rischi.