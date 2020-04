C'è un nuovo compagno di squadra nello spogliatoio della Juventus. No, nessun top player. Parliamo di Fortnite, la nuova grande passione non solo di Douglas Costa, ma anche di Paulo. Infatti, come si può vedere sulle proprie storie Instagram, anche l'argentino, quanto il compagno brasiliano, sembra essere incappato in questa ludica "dipendenza". Certo, i livelli di Douglas sono inarrivabili, ha creato addirittura un team, ma anche Dybala sembra sulla buona strada.