Per la regia di #Douglascosta, ecco la punizione di ieri di #Dybala contro il Brescia, direttamente dalle tribune dello #Stadium. pic.twitter.com/RZ5rc0AB55 — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 17, 2020

Il gol che ha sbloccato la partita ieri allo Stadium traè stato, ovviamente, quello disu punizione. Un mancino velenoso, dei suoi, che puntano al palo più vicino a chi calcia ed invece, beffardo, si va ad infilare proprio dove il portiere pensava di coprire meglio. Un'esecuzione vista in ogni angolatura, ma non in questa: infatti, la regia è firmata dache, infortunato, ha visto la Juventus vincere dalla tribuna. Così, nel momento della punizione di Dybala, il laterale brasiliano si è armato di cellulare, per riprendere ogni istante. Il tutto, ovviamente, ricondiviso subito su Instagram.