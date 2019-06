Torna di moda lo scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi tra Juventus e Inter. Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte in panchina, in attesa che i bianconeri facciano lo stesso con il sostituto designato di Massimiliano Allegri, i nerazzurri e Beppe Marotta sembrano aver ormai deciso di accettare lo scambio che potrebbe portare Maurito a Torino. In cambio, però, l'Inter vuole soltanto la Joya, apprezzato particolarmente tanto dalla dirigenza e da Marotta in primis, quanto da Conte. Il quale, al contempo, avrebbe chiesto la cessione di Icardi prima del prossimo ritiro in estate. Lo riporta Sky Sport.