Non è ancora finita tra Dybala e la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, possono arrivare a breve le definitive decisioni di Dybala e della Juventus, ammesso che le abbiano già maturate. Se così non fosse, però, è sulla base del confronto, o dei confronti, di febbraio che le matureranno.



Per il quotidiano, a dicembre la Juventus ha rinviato i discorsi sul rinnovo (anzi, su tutti i rinnovi, non solo quello dell’argentino) a febbraio. E contestualmente ha fatto capire a Dybala che quell’intesa quasi raggiunta sarebbe stata da rivedere: non in termini per lui migliorativi.