Come racconta Gazzetta, Paulo Dybala sarebbe pronto a sbarcare a Milano. L’attaccante argentino si è già portato avanti con la casa. L’ha acquistato tempo fa in Porta Nuova in un nuovo complesso che dispone di due piscine condominiali, palestra, sauna e spa. Dybala ha acquistato un lussuoso appartamento di 200 metri quadrati. Nello stesso stabile hanno investito anche il suo ormai ex allenatore Massimilano Allegri, e l’ormai ex compagno, il terzino Mattia De Sciglio. Ma pure il futuro juventino Paul Pogba che è sempre stato attento sul mercato immobiliare. Anche se da luglio vivrà a Torino. Un altro condomino sarà Alessandro Matri.