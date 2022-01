17









C'è una novità che interrompe la fase di stallo legata al rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: uno dei motivi che aveva portato le parti a rimandare i discorsi ai mesi successivi ha trovato una sua soluzione. Si tratta del problema burocratico del procuratore dell'argentino, Jorge Antun, che come si apprende dal sito del Coni ora risulta ufficialmente iscritto nel Registro Nazionale Agenti Sportivi: Antun è ora in lista, domiciliato presso il procuratore italiano Michelangelo Minieri: oggi è stata approvata la sua iscrizione, con scadenza fissata alla fine dell'anno.



COSA CAMBIA DAVVERO - Dal punto formale non esistono più impedimenti alla firma. Ma è chiaro che restino altre questioni da risolvere, a partire dall'accordo economico: inizialmente trovato sulla base degli 8 milioni più 2 di bonus, ora da ridiscutere. E se tecnicamente Antun può già da ora porre la firma sui contratti (e quindi anche su quello del rinnovo di Dybala), bisognerà comunque attendere il prossimo mese per capire se verrà effettivamente trovato un nuovo accordo. Da un lato la volontà della Joya, che vuole restare alla Juve e ha dato mandato al suo agente di aspettare nonostante i sondaggi in crescita da altre squadre (Inter in Italia, Tottenham, Barcellona e Liverpool all'estero); dall'altro il discorso economico, che potrebbe essere rivisto proprio a partire dalle commissioni dell'agente.