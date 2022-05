Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha commentato le voci sul suo assistito tramite una nota ufficiale fatta circolare ai giornalisti.



IL MESSAGGIO - "Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”, si legge. Il riferimento è alle voci uscite in queste ore circa un accordo della Joya con l'Inter. Al momento, dunque, nessuna conferma. Anzi, una vera smentita.