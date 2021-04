Una decisione, una multa, una paura, molto grande. Il futuro di Paulo Dybala alla Juve è più che in bilico e ve lo stiamo raccontando ormai da qualche settimana: il rinnovo non arriva e ora pare sempre più difficile immaginare un accordo che prolunghi il contratto in essere dal 30 giugno 2022 agli anni successivi. Parti distanti, ferme sulle proprie posizioni: in mezzo, infortuni, problemi e l'ultimo caso, che certamente non aiuta. La Juve da lui non si aspettava un comportamento che potesse ledere l'immagine del giocatore e del club, così la delusione pare enorme. Un pezzo pregiato, un senatore dello spogliatoio, che casca in un errore troppo banale per lui, specialmente in un momento così. Per la Juve, per il giocatore e per tutti.



LA SITUAZIONE - E' arrivata la punizione, con l'esclusione dai convocati, è arrivata la strigliata di Nedved e Paratici e arriverà anche la multa. Una sanzione che, secondo quanto riporta Repubblica, da regolamento può arrivare al 30% dello stipendio mensile lordo, che nel caso di Dybala vuol dire una cifra attorno ai 300 mila euro. E ora? Il clima è gelido tra le parti, con il rinnovo che non arriva e un finale di stagione da scrivere. Come sarà il futuro? C'è un timore un po' più grande degli altri. La Juve vuole scambiarlo o cederlo quest'estate per non rischiare di perderlo a zero, senza monetizzare. Ma anche per non rischiare che se ne approfitti l'Inter, con Beppe Marotta in agguato. Lui lo prese dal Palermo nel 2015, lui vorrebbe portarlo all'Inter e pensa a un colpo che vorrebbe dire una beffa clamorosa. La Juve farà di tutto per scongiurare questa ipotesi...