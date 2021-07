Non proprio quattro amici al bar. Continuano le vacanze americane di Paulo, che da Miami si mostra ancora di più in forma e divertito. Feste e sedute specifiche, per mantenere un tono muscolare di livello. Ecco, ieri sera avranno parlato anche di questo - o no, molto probabilmente - nella magica serata in discoteca con un ospite davvero speciale: Ronaldinho. Con l'argentino, anche Pogba e Matuidi, ex compagni alla Juventus e tutti arrivati nel privé del brasiliano, lontano dai campi da gioco ma per nulla allontanatosi dalla movida più sfrenata. Ecco la foto dei quattro, tra abbracci e risati: una foto spettacolare.